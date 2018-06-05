Сирийская Cham Wings запустит регулярные рейсы между Дамаском и Москвой

Сирийский авиаперевозчик Cham Wings Airlines запускает с 20 июня регулярные рейсы из Дамаска во Внуково, говорится в сообщении московского аэропорта.

«Авиакомпания будет выполнять по одному регулярному рейсу в неделю по четвергам», — уточнили представители воздушной гавани в комментарии ТАСС.



На данный момент между российской и сирийской столицами отсутствует регулярное авиасообщение.

Cham Wings Airlines — частная сирийская авиакомпания, выполняющая регулярные рейсы в Бейрут, Стамбул, Кувейт, Дубай, Доху и другие крупные города. Флот авиаперевозчика состоит из самолетов Airbus A320.



