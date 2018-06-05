Заместитель госсекретаря США ушел на пенсию
В Госдепе США в понедельник прошла церемония проводов на пенсию заместителя госсекретаря по политическим вопросам Томаса Шеннона. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.
«Будем скучать по вам… Вы самый лучший на дипломатической службе. Мы столь многому научились у вас», — отметила Науэрт в Twitter.
На закрытой церемонии выступил госсекретарь Майк Помпео. Проводить 60-летнего Шеннона пришли сотни сотрудников внешнеполитического ведомства.
Шеннон начал свою карьеру в дипведомстве США в 1984 году. В разные годы он служил в посольствах в Гватемале, Габоне, Сан-Томе и Принсипи, Бразилии, Южной Африке и Венесуэле, а также работал в Совете национальной безопасности Белого дома и других организациях.