Заместитель госсекретаря США ушел на пенсию

В Госдепе США в понедельник прошла церемония проводов на пенсию заместителя госсекретаря по политическим вопросам Томаса Шеннона. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

«Будем скучать по вам… Вы самый лучший на дипломатической службе. Мы столь многому научились у вас», — отметила Науэрт в Twitter.

I congratulate Tom Shannon on his distinguished career, a record of service that spans almost 35 years. Tom's service has inspired @StateDept colleagues; his wise counsel has served me, my predecessors, and the American people well. I offer best wishes to Tom and his family. pic.twitter.com/eXx6RAIKFI — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 4, 2018

На закрытой церемонии выступил госсекретарь Майк Помпео. Проводить 60-летнего Шеннона пришли сотни сотрудников внешнеполитического ведомства.

Шеннон начал свою карьеру в дипведомстве США в 1984 году. В разные годы он служил в посольствах в Гватемале, Габоне, Сан-Томе и Принсипи, Бразилии, Южной Африке и Венесуэле, а также работал в Совете национальной безопасности Белого дома и других организациях.