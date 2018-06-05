Прямой эфир

Заместитель госсекретаря США ушел на пенсию

0
Фото: state.gov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдепе США в понедельник прошла церемония проводов на пенсию заместителя госсекретаря по политическим вопросам Томаса Шеннона. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

«Будем скучать по вам… Вы самый лучший на дипломатической службе. Мы столь многому научились у вас», — отметила Науэрт в Twitter.

На закрытой церемонии выступил госсекретарь Майк Помпео. Проводить 60-летнего Шеннона пришли сотни сотрудников внешнеполитического ведомства.

Шеннон начал свою карьеру в дипведомстве США в 1984 году. В разные годы он служил в посольствах в Гватемале, Габоне, Сан-Томе и Принсипи, Бразилии, Южной Африке и Венесуэле, а также работал в Совете национальной безопасности Белого дома и других организациях. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посол России в США Антонов встретится с замгоссекретаря Шенноном
Шеннон возглавит американскую делегацию на комиссии по СПВД в Вене

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017