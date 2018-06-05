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Apple представила новую версию iOS

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Американская корпорация Apple представила новую версию операционной системы iOS в рамках конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference).

Представители компании сообщили, что у устройств на iOS 12 значительно возрастет производительность, например на 40% быстрее станет запуск приложений. Сообщается, что нововведение коснется также iPhone предыдущих поколений, пишет «РИА Новости».

Кроме того, пользователи смогут контролировать время работы с гаджетами благодаря новой системе Screen Tim. Голосовой помощник Siri начнет работать в любых приложениях с помощью расширения Shortcuts.

Также владельцам устройств Apple станут доступны персонажи Memoji, которые копируют эмоции и индивидуальность реальных собеседников. Официальный релиз iOS 12 намечен на осень 2018 года.

5 июня стало известно, что новые функции для общения и поддержания активного образа жизни появятся в часах Apple Watch. Это связано с выходом обновления операционной системы watchOS 5.

1 июня сообщалось, что разработчики Apple готовят новый набор инструментов для последнего программного обеспечения iOS 12, который позволит пользователям справиться с виртуальной зависимостью.

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