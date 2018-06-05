Банки будут обязаны сообщать о снятии наличных с иностранных карт, если страна-эмитент находится в «зоне особого внимания». Список таких государств предстоит определять Росфинмониторингу.

Нормы предусмотрены проектом поправок (есть у «Известий»), который одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Документ согласован с силовыми ведомствами и Центробанком.

Поправки расширяют список операций, подлежащих обязательному контролю. Перечень будет являться информацией ограниченного доступа, которую не смогут получить рядовые клиенты банков.

Благодаря этому можно будет выявлять схемы финансирования террористов и экстремистов, а также решать другие задачи по обеспечению безопасности России, полагают авторы поправок.

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