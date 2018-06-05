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В Бразилии молодой человек умер после нападения акулы

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Фото: Global Look Press/Celso Pupo
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В результате нападения акулы в районе одного из пляжей от ранений скончался житель бразильского штата Пернамбуку Жозе Эрнесту Феррейра да Силва.

Инцидент произошел недалеко от города Ресифи на северо-востоке Бразилии. 18-летний молодой человек отдыхал на пляже Пьедади. Вместе с друзьями он зашел в воду, когда купающихся атаковала акула, сообщает ТАСС.

В результате нападения, Феррейра да Силва получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. Врачи около трех часов боролись за жизнь молодого человека, но на следующий день он скончался.

Акулы у побережья Бразилии в последние дни стали появляться все чаще. Эксперты считают, что это связано с приближением зимы и, как следствие, холодным ветром и высокими волнами. На прошлой неделе недалеко от пляжей в западной части Рио-де-Жанейро дважды были замечены акулы.

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