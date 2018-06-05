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Глава Starbucks заявил об отставке

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Фото: REUTERS/David Ryder
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Руководитель известной сети кофеен Starbucks 64-летний Ховард Шульц покидает свой пост, говорится в сообщении компании.

Шульц покинет компанию до конца июня. The New York Times связывает его уход с намерением принять участие в президентской гонке в 2020 от партии демократов.

«Решение господина Шульца уйти в отставку, план, который, по его словам, он частным образом изложил совету директоров год назад, скорее всего, вызовет спекуляции о том, что он рассматривает возможность баллотироваться на пост президента в 2020 году», — пишет газета.

Журналисты отмечают, что в последнее время Шульц позволяет себе более открыто высказываться по политическим вопросам, в том числе «критикуя президента Трампа».

Сам бизнесмен в интервью изданию отметил, что «далек от принятия каких-либо политических решений о будущем».

«Я намерен подумать о множестве вариантов, и это может включать общественную службу», — добавил он.

Шульц пришел на работу в Starbucks в 1982 году, когда компания специализировалась исключительно на продаже кофейных зерен. За это время ему удалось создать местную сеть кофеен в Сиэтле и превратить ее в 28 тысяч заведений в 77 странах мира.

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