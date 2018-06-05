В Эстонии пригрозили России потерей Санкт-Петербурга

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что в случае, если Россия решит атаковать Эстонию, она может лишиться ряда крупных городов.

По его словам, Россия может атаковать Этонию, однако после этого лишится таких городов как Омск, Томск и Санкт-Петербург, пишет газета «Европейская правда».

Однако, отвечая на вопрос существует ли для Эстонии на данный момент российская угроза, бывший президент ответил отрицательно, напомнив, что Эстония — член НАТО, а 5 Статья дает защиту.

Кроме того, Ильвес рассказал о другой угрозе со стороны Москвы, которая продолжается 27 лет и заключается в дискредитации страны.

В начале июня немецкие СМИ узнали, что НАТО планирует создать 30-тысячный резерв «на случай нападения России». С данной инициативой выступили США, а ведущая роль в новом соединении будет отведена Германии.