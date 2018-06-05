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Нападение на видеоблогера Соболева было инсценировано

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Фото: youtube.com
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Нападение на российского блогера Николая Соболева оказалось инсценировкой. Об этом он рассказал в своем видеообращении.

Соболев признался, что сам срежиссировал нападение на себя. Он назвал случившееся «глобальным социальным экспериментом» и анонсировал выпуск «огромного ролика про ложные вбросы и дезинформацию в наше время».

«Искренне хочу извиниться перед всеми людьми, которых я ввел в заблуждение», — добавил видеоблогер.

Ранее Соболев заявил, что на него напали возле студии, где он снимает свои ролики. Инцидент, по его словам, произошел в ночь на 3 июня. Блогер сообщил, что находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой.

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