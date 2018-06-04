Украина перекрыла часть Азовского моря

Украина объявила о закрытии трех участков в Азовском море до 1 сентября. Причина — проведение военных учений.

Начальник пресс-центра ВМС страны Олег Чалик отметил, что речь идет об акватории около Мариуполя, Широкино и к востоку от Бердянска. Ограничение действует с 1 июня, сообщает агентство УНИАН.

Он отметил, что мероприятия по подготовке бойцов вооруженных сил страны будут идти все летом. Тем не менее, это не отразится на гражданах — закрытие акватории не означает, что там запрещено купаться.