Долги по зарплате в Мурманской области снизились на 60%

Объем задолженности по заработной плате в Мурманской области за год уменьшился более чем на 60% — до 163 млн рублей. В течение года предприятия и организации-должники выплатили работникам около 280 млн рублей.

Из 30 организаций, включенных в реестр Государственной инспекции труда, 19 находятся в состоянии банкротства. К числу крупнейших предприятий-банкротов региона, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками, относятся Беломорская нефтебаза и авиапредприятие «Арктика». Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Ранее прокуратура проверила Воркутинскую энергетическую компанию на соблюдение законодательства о труде. Установлено, что гендиректор ООО с сентября 2015 по август 2017 года не выплачивал заработную плату троим работникам, накопились долги на сумму более 1,6 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.