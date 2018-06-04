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Долги по зарплате в Мурманской области снизились на 60%

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Объем задолженности по заработной плате в Мурманской области за год уменьшился более чем на 60% — до 163 млн рублей. В течение года предприятия и организации-должники выплатили работникам около 280 млн рублей. 

Из 30 организаций, включенных в реестр Государственной инспекции труда, 19 находятся в состоянии банкротства. К числу крупнейших предприятий-банкротов региона, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками, относятся Беломорская нефтебаза и авиапредприятие «Арктика». Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Ранее прокуратура проверила Воркутинскую энергетическую компанию на соблюдение законодательства о труде. Установлено, что гендиректор ООО с сентября 2015 по август 2017 года не выплачивал заработную плату троим работникам, накопились долги на сумму более 1,6 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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