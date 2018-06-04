Карельского подростка подозревают в нападении на полицейского

В Карелии расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. 17 мая сотрудники полиции обнаружили на одной из улиц Кеми несовершеннолетнего, который находился в состоянии опьянения и нарушал общественный порядок.

Они попытались пресечь противоправные действия подозреваемого, однако он повел себя агрессивно и напал на одного из полицейских. Парню грозит до пяти лет лишения свободы, передает ИА «Карелinform».

В начале мая в Нижнем Новгороде был уничтожен мужчина, напавший на стражей порядка при попытке задержания. Трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Неизвестный при проверке документов напал на полицейских, а после скрылся в одном из жилых домов на улице Академика Павлова и забаррикадировался в квартире.