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Житель Саратова инсценировал вооруженное ограбление самого себя

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Саратовские полицейские разоблачили 38-летнего мужчину, заявившего о нападении с пистолетом и потере крупной суммы денег. Согласно информации ГУ МВД по области, ночью 30 мая он сообщил, что на Гвардейской неизвестный под угрозой предмета, похожего на пистолет, открыто похитил у него 85 тыс. рублей. 

Однако на самом деле все было не так. Гражданин сам снял с карты 80 тыс. и потом - еще 5 тысяч. Затем он заплатил случайному прохожему 15 тыс., забрал себе 70 тыс. рублей вместе с кошельком, дальше вызвал полицию и заблокировал карту. Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе, передает ИА «Взгляд-инфо».

В феврале портал iz.ru сообщал, что правоохранительные органы в Москве задержали мужчину за ложное сообщение о минировании собственного автомобиля. Полиция получила информацию о том, что якобы в столицу движется автомобиль ВАЗ-2109 с находящимся в нем взрывным устройством.

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