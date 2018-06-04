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Набиуллина назвала главные проблемы для россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россияне больше всего обеспокоены ростом цен и тарифов ЖКХ, а также уровнем зарплат. Такие результаты показал обзор Центробанка РФ, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

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Она отметила, что в 2017 году в России была зафиксирована рекордно низкая инфляция в 2,5%, а за последний год ее уровень находился вблизи целевого значения в 4%.

«В 2015–2016 годах для граждан рост цен был проблемой номер один по опросам. Сейчас мы видим, что хотя беспокойство осталось, оно снизилось и опустилось на третье место. На первых двух местах тарифы ЖКХ и уровень зарплат», — пояснила глава ЦБ. Ее цитирует «РИА Новости».

Она отметила, что россияне всегда будут чувствительны к росту цен, и заявила, что власти принимают меры, «чтобы инфляция не разъедала благополучие людей». «Будем удерживать инфляцию на низком уровне», — добавила Набиуллина.

Вместе с тем глава ЦБ заявила, что рост цен на бензин может ускорить инфляцию на 0,2–0,4 процентного пункта, однако она не видит рисков для увеличения общего показателя выше 4% в 2018 году.

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