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Около 270 кг ягод и овощей задержали на границе с Белоруссией

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В Невельском районе Псковской области задержан автомобиль, который вез из Белоруссии около 270 кг подкарантинной продукции. Обнаружено 25 кг свежих томатов из Польши, которые изъяты и уничтожены механическим способом на фитосанитарном контрольном пункте «Лобок».

На 200 кг клубники неустановленного происхождения, 20 кг черешни из Молдавии и 25 кг томатов из Турции отсутствовали фитосанитарные сертификаты. Груз передан представителям оперативной таможни Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Напомним, с 31 мая Россельхознадзор временно ограничил поставки в РФ продукции белорусского Пружанского молочного комбината, причиной этого в ведомстве назвали повторное выявление в сыре противогрибкового препарата натамицин. Таким образом, запрещена поставка в Россию продукции с 63 белорусских предприятий.

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