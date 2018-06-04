Власти Украины задумали ввести новые санкции против России

Правительство Украины решило внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) проект о расширении санкций в отношении российских физических и юридических лиц сроком на три года.

Распоряжение от 23 мая опубликовано на сайте украинского кабмина.

К документу прилагается два перечня с указанием имен и названий, однако они не выложены в открытый доступ.

18 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых и продлении старых санкций против российских физлиц и компаний, причастных к «агрессии» против Украины.

Спустя неделю Киев также попросил Запад усилить антироссийские санкции из-за воссоединения Крыма с Россией, которое произошло в 2014 году.

Впервые Киев ввел ограничения против РФ 31 июля 2014 года. Они были направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также сферу товаров двойного назначения.