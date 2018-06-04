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Шарапова узнала соперницу по четвертьфиналу Roland Garros

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Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет в четвертьфинале турнира «Большого шлема» Roland Garros с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Мугуруса в 4-м круге турнира встречалась с представительницей Украины Лесей Цуренко. Испанка выиграла два стартовых гейма, после чего украинка снялась с турнира из-за травмы, сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Шарапова также вышла в четвертьфинал Roland Garros без борьбы. Россиянка должна была играть с Сереной Уильямс, однако американка не смогла выйти на корт из-за травмы руки.

Встреча между Шараповой и Мугурусой состоится в среду, 6 июня.

Еще одна россиянка Дарья Касаткина сыграет в четвертьфинале с американкой Слоан Стивенс.

Открытый чемпионат Франции по теннису (WTA) — один из четырех турниров «Большого шлема». Матчи проходит на разновидности грунтового покрытия. Призовой фонд турнира превышает $45 млн.

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