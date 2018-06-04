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ОБСЕ призвала освободить осужденного за шпионаж украинца Сущенко

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с сожалением отреагировала на обвинительный приговор гражданину Украины Роману Сущенко, осужденному в России на 12 лет за шпионаж, и призвала Москву освободить его. Об этом заявил представитель ОБСЕ о свободе СМИ Арлем Дезир.

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4 июня Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. По данным ФСБ, он является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины. Его задержали в Москве в сентябре 2017 года при проведении шпионской акции. Сам обвиняемый заявляет, что работает корреспондентом агентства «Укринформ» в Париже, а в Россию приехал как турист.

«Журналистика — это не преступление, и сотрудники СМИ должны работать в безопасных условиях, не боясь преследований, нападений или заточения. Надеюсь, что решение в отношении Сущенко будет пересмотрено в ходе апелляции. Повторяю свой призыв к властям РФ освободить журналиста», — говорится в послании Дезира на сайте ОБСЕ.

По версии обвинения, Роман Сущенко в России занимался сбором секретной информации о Росгварии и российских вооруженных силах. Свою вину осужденный не признал. Защита намерена обжаловать его приговор в Верховном суде РФ.

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