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Подмосковные автобусы подготовили к летнему сезону

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Автобусы Подмосковья полностью подготовили к летнему сезону. В них приведены в порядок системы кондиционирования, а сами транспортные средства прошли техническое обслуживание, сообщает РИАМО со ссылкой на «Мострансавто».

Кроме того, во всех автобусах прошла ревизия систем, связанных с комфортном пассажиров и безопасностью перевозок, уточняет «Подмосковье сегодня».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что количество автобусных рейсов, которые ведут к садовым и дачным товариществам Московской области, в этом сезоне увеличено. Так, транспорта стало больше на 77 региональных маршрутах.

Всего дополнительно запустили 100 автобусов. Специальные дачные маршруты будут курсировать до начала ноября.

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