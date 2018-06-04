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Редких журавлей заметили на территории хабаровского заповедника

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Сотрудники ФГБУ «Заповедное Приамурье» заметили на территории этого заповедника пару японских журавлей. Птицы занесены в Красную книгу.

Впервые за всю историю наблюдений их видели в районе болот у речки Чирки в пригороде Хабаровска осенью 2017 года. И вот теперь их заметили опять. Ученые называют это локальным открытием, поскольку ранее эти редчайшие птицы отмечались в Хабаровском крае только во время межсезонных перелетов.

Кроме того, как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ученые увидели свежие следы недавно поселившейся в заповеднике тигрицы Кармы. Они уверены: присутствие тигрицы может защитить птиц от непрошенных гостей.

В администрации заповедника отметили, что этот вид журавлей находится в  категории «под угрозой уничтожения». Он внесен в мировую Красную книгу. Всего в мире насчитывается менее 3 тыс. особей. В России японские журавли гнездятся в основном в Амурской области и на озере Ханка в Приморье. В Хабаровском крае нет таких заболоченных лугов, которые нужны этим журавлям для размножения.

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