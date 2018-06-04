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СБУ опубликовала результаты проверки Савченко на полиграфе

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Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала результаты допроса проверки депутата Верховной рады Надежды Савченко на полиграфе.

Надежда на госпереворот
Почему на Украине заговорили о насильственном захвате власти

Эксперты пришли к выводу, что подозреваемая лично готовила насильственное свержение конституционного строя. В частности, Савченко планировала вооруженный захват власти, для чего подыскивала и перевозила оружие.

Депутат обсуждала захват власти на Украине с руководителем центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, главой ДНР Александром Захарченко и зампредседателя Совета министров республики Александром Тимофеевым, говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, она готовила убийства руководителей страны и теракты в «Правительственном квартале» и здании Верховной рады. 

Надежда Савченко была арестована по решению суда 20 марта сроком на два месяца после того, как Верховная рада дала разрешение на снятие с нардепа неприкосновенности. Генпрокуратура предъявила ей обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота.

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