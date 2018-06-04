В Эстонии пригрозили России потерей Санкт-Петербурга

‍Бывший президент Эстонии Тоoмас Хендрик Ильвес высказал мнение, что Россия может лишиться нескольких крупных городов, в том числе Санкт-Петербурга, Омска и Томска, если развяжет войну с прибалтийской республикой. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

На вопрос журналиста, реальна ли «российская угроза» для Эстонии, политик ответил: «В военном смысле — пожалуй, нет».

«Конечно, Россия может атаковать Эстонию — но вскоре она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге. Они об этом помнят», — сказал Ильвес.

Он пояснил, что такие гарантии защиты Эстонии дает членство в НАТО.

3 июня генерал-лейтенант ВВС Великобритании, автор рапорта о противовоздушной обороне государств Балтии Кристофер Харпер заявил, что ВВС Североатлантического альянса в случае кризиса будет трудно прийти на помощь прибалтийским странам.