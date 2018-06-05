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Во время ЧМ-2018 в Москве запустят 38 дополнительных ночных электричек

В дни поздних матчей они будут развозить болельщиков до рассвета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В дни чемпионата мира по футболу на пригородные маршруты в Подмосковье выйдут 38 дополнительных электричек. Поезда будут запускать на девяти направлениях московского железнодорожного узла в те сутки, когда матчи начнутся в 21:00, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Это ночи на 28 июня, на 4 июля и на 12 июля 2018 года. Обычно электрички ходят до часа, но в эти дни часть из них продолжит работу до трех ночи.

— Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание электричек», — сообщили в пресс-службе ЦППК.

В компании напомнили, что в дни проведения матчей чемпионата мира болельщики имеют право на бесплатный проезд в электропоездах ЦППК. Получить бесплатный билет можно в кассах или у кассиров-контролеров при предъявлении FAN ID и билета на матч.

Волонтеры, неаккредитованные журналисты и аккредитованные лица ЧМ-2018 смогут получить бесплатные билеты, предъявив соответствующие документы.

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