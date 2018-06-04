Мосгорсуд приговорил украинца Сущенко к 12 годам колонии за шпионаж‍

Мосгорсуд вынес приговор в отношении обвиняемого в шпионаже украинца Романа Сущенко. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как пишет ТАСС, гражданину республики будет зачтен срок, который он уже отбыл в заключении. Свою вину Сущенко не признал. Его защита намерена обжаловать решение в Верховном суде 5 июня.

Сотрудники ФСБ задержали Сущенко 30 сентября 2017 года в Москве при проведении им шпионской акции. Как пишет НСН, он является кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины. Обвиняемый собирал секретные данные о деятельности Росгвардии и российских военнослужащих.

Дело Сущенко маркировано грифом «совершенно секретно», поэтому его рассмотрение проходило в закрытом режиме. Гособвинение запросило для украинца 14 лет тюрьмы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на адрес российского лидера не поступало обращений от Сущенко с просьбой освободить его в обмен на осужденных Киевом россиян.