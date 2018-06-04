Учителя из Ульяновской области заподозрили в избиении детей

Педагога из Ульяновской области заподозрили в жестоком обращении с малолетними учениками. Против учителя по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка в ходе проверки установили, что учитель одной из школ Карсунского района Ульяновской области неоднократно унижал учеников и даже применял к ним физическую силу, говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

4 июня против педагога возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В конце мая громкий скандал произошел в одной школ Приморского края. Учитель на протяжении недели рассказывал ученикам, что у одного из их одноклассников неприятно пахнет изо рта. Затем педагог и вовсе заставил ребенка почистить зубы перед всем классом. Как утверждали родители потерпевшего, учитель таким образом отомстил им за то, что они не сдали деньги на нужды класса.