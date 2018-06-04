Медведев расширил возможности использования маткапитала

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил возможности использования материнского капитала. Соответсвующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Теперь деньги из маткапитала можно будет направить на перекредитование ипотечных займов без прежних ограничений по срокам — то есть и до, и после рождения второго ребенка и последующих детей.

Ранее средства можно использовать лишь в том том случае, если кредит на ипотеку был взят до рождения второго ребенка и последующих детей.

По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, этим правом могут воспользоваться около 1,9 млн семей.

Она добавила, что новая возможность окажет положительный эффект не только на демографию, но и на социальное положение семей.

Маткапитал выплачивается россиянкам при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка. На соцпомощь могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. С 1 января 2015 г. материнский капитал составляет 453 тыс. руб.