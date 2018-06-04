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Медведев расширил возможности использования маткапитала

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил возможности использования материнского капитала. Соответсвующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

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Теперь деньги из маткапитала можно будет направить на перекредитование ипотечных займов без прежних ограничений по срокам — то есть и до, и после рождения второго ребенка и последующих детей.

Ранее средства можно использовать лишь в том том случае, если кредит на ипотеку был взят до рождения второго ребенка и последующих детей. 

По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, этим правом могут воспользоваться около 1,9 млн семей.

Она добавила, что новая возможность окажет положительный эффект не только на демографию, но и на социальное положение семей.

Маткапитал выплачивается россиянкам при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка. На соцпомощь могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе.  С 1 января 2015 г. материнский капитал составляет 453 тыс. руб.

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