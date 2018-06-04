Ушел из жизни один из корифеев Большого драматического театра — Леонид Витальевич Неведомский. Это был большой артист. За полвека работы в БДТ он сыграл более сорока ролей. Мы его запомнили прекрасным, отзывчивым, добрым, всегда готовым прийти на помощь — это его качество вызывало большое уважение в коллективе. Киногероев Неведомского знает вся страна: кто не видел фильмов «Мачеха» Олега Бондарева и «Монолог» Ильи Авербаха, «Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля и «Письмо из юности» Юрия Григорьева? Или сказку «Синяя птица» Джорджа Кьюкора? Эти работы заслужили признание у самой широкой публики.

Леонид Витальевич окончил ленинградский Театральный институт на Моховой, старшим преподавателем на курсе, где он учился, была Роза Абрамовна Сирота — выдающийся педагог, единомышленница и сподвижница Георгия Товстоногова. И как же удачно сложилась актерская судьба Неведомского, что сразу по окончании института он был принят в труппу Георгия Александровича! Стало быть, оказался в органичной для себя среде. Как актер Неведомский сложился при непосредственном участии Товстоногова, сыграл у него во многих спектаклях.

У Леонида было удивительное качество — он всегда очень трепетно относился к работе, к каждой новой роли подходил как бы с нового листа, очень нервничал и переживал: получится или не получится? Работал, насколько хватало сил, до последнего. Последнее время, месяца три, уже не выходил на сцену, а до того ему было тяжело играть физически, но все равно это никак не отражалось на качестве его актерской работы.

К сожалению, я не мог видеть всех театральных ролей Неведомского, поскольку пришел в труппу БДТ в 1983 году — Леонид к тому времени играл на этой сцене около 15 лет. Но мне посчастливилось выходить с ним в одних и тех же спектаклях. Неведомский абсолютно убеждал зрителя в характере персонажа. Еще он был изумительным партнером. Абсолютно никакой звездности. Был устремлен не на себя, а на партнера, с которым здесь и сейчас ведет диалог.

В кино Леонид проявлялся в основном как социальный герой, у него были превосходные для этого данные. Голос, рост, фактура. Люди, которых сыграл Неведомский, в большинстве своем надежные, основательные, мужественные. На таких можно положиться, с такими пойдешь в разведку. Более широкий диапазон был очевиден в его театральных ролях. Хотя в театре было сложнее, не всё всегда складывалось гладко, разные бывали периоды. Леонид это переживал, но никаким образом не показывал на людях. Он вообще был интровертом, весь в себе.

В разнообразии актерских красок Неведомского я постоянно убеждался, играя с ним в спектаклях. В 1980-х режиссер Геннадий Егоров поставил спектакль «Порог» по пьесе Алексея Дударева. Неведомский играл страдающего алкоголизмом отца моего героя. Это был человек, тяжело переживающий горе; сильный, добрый, в то же время глубоко несчастный. А в спектакле Товстоногова «Смерть Тарелкина» Неведомский создал великолепный образ дворника — глуповатого, растерянного, в то же время хитрого, который пытается уловить, чего же от него хотят. Очень неожиданная для Неведомского роль. Вот такие противоположные герои были под силу этому артисту. Леонид Витальевич — актер богатой, необычайно разнообразной палитры.

В удивительной коллекции актерских дарований, которую собрал Георгий Александрович Товстоногов, у Леонида Неведомского была своя определенная и очень интересная ниша. Он не был ни на кого похож. Великолепный, самобытный артист. Благородный, искренний, глубоко переживающий человек. Вечная ему память.

Автор — актер БДТ имени Товстоногова, народный артист России, лауреат Государственной премии