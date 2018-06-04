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Водитель-пенсионер погиб при столкновении с опорой ЛЭП в Омске

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Пожилой водитель погиб при столкновении автомобиля с опорой линии электропередачи в Омске. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.

Авария произошла в воскресенье, 3 июня, около 6:20 возле одного из домов по улице 2-я Солнечная. Автомобиль Nissan Qashqai под управлением 68-летнего мужчины врезался в опору ЛЭП. Как выяснилось, он потерял контроль над транспортным средством, сообщает РИА «Омск-информ».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил различные телесные травмы и погиб на месте до приезда скорой помощи.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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