Водитель-пенсионер погиб при столкновении с опорой ЛЭП в Омске

Пожилой водитель погиб при столкновении автомобиля с опорой линии электропередачи в Омске. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.

Авария произошла в воскресенье, 3 июня, около 6:20 возле одного из домов по улице 2-я Солнечная. Автомобиль Nissan Qashqai под управлением 68-летнего мужчины врезался в опору ЛЭП. Как выяснилось, он потерял контроль над транспортным средством, сообщает РИА «Омск-информ».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил различные телесные травмы и погиб на месте до приезда скорой помощи.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.