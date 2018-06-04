Расходы на юбилеи и праздники сократят в Якутии

В Якутии будут пересмотрены расходы из республиканского бюджета на проведение юбилейных мероприятий праздничного характера. Если по каким-то направлениям финансирование не открыто, от праздников откажутся. Об этом сообщил врио главы региона Айсен Николаев.

Кроме того, по его словам, штат региональных администрации и правительства будет сокращен на 7%. Также будет сокращено количество командировок местных чиновников за пределы республики. Оптимизация коснется и служебного транспорта.

Причина введения подобных мер — сложная экономическая ситуация в Якутии, пояснил Николаев. А цель — оптимизация расходов на госаппарат из республиканского бюджета.

Все предложения по изменению структуры управления должны представить врио главы Якутии до конца недели. Также Николаев поручил определить ключевые показатели эффективности каждого члена регионального кабинета министров, сообщает ИА SakhaNews.

Портал iz.ru сообщал ранее о том, что 28 мая президент РФ Владимир Путин своим указом досрочно прекратил полномочия главы Якутии Егора Борисова. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Айсен Николаев, занимавший на тот момент должность мэра Якутска.