Прямой эфир

Расходы на юбилеи и праздники сократят в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии будут пересмотрены расходы из республиканского бюджета на проведение юбилейных мероприятий праздничного характера. Если по каким-то направлениям финансирование не открыто, от праздников откажутся. Об этом сообщил врио главы региона Айсен Николаев.

Кроме того, по его словам, штат региональных администрации и правительства будет сокращен на 7%. Также будет сокращено количество командировок местных чиновников за пределы республики. Оптимизация коснется и служебного транспорта.

Причина введения подобных мер — сложная экономическая ситуация в Якутии, пояснил Николаев. А цель — оптимизация расходов на госаппарат из республиканского бюджета.

Все предложения по изменению структуры управления должны представить врио главы Якутии до конца недели. Также Николаев поручил определить ключевые показатели эффективности каждого члена регионального кабинета министров, сообщает ИА SakhaNews.

Портал iz.ru сообщал ранее о том, что 28 мая президент РФ Владимир Путин своим указом досрочно прекратил полномочия главы Якутии Егора Борисова. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Айсен Николаев, занимавший на тот момент должность мэра Якутска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Якутии реки вышли из берегов
ЕГЭ по математике могут отменить в Якутии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017