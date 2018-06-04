В Эстонии пригрозили России потерей Санкт-Петербурга‍

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес полагает, что Россия может лишиться нескольких крупных городов, в том числе Санкт-Петербурга, Омска и Томска, если развяжет войну с республикой. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

На вопрос журналиста, реальна ли «российская угроза» для Эстонии, экс-лидер республики ответил: «В военном смысле - пожалуй, нет». «Конечно, Россия может атаковать Эстонию - но вскоре она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге. Они об этом помнят», — добавил Ильвес.

По его словам, такие гарантии защиты Эстонии дает членство в Североатлантическом альянсе. Экс-президент сослался на 5-ю статью устава НАТО, в которой говорится, что нападение третьей стороны на одного из членов альянса, является нападением на организацию в целом.

Как отмечает телеканал «78», потерю Санкт-Петербурга можно представить с точки зрения географической близости, однако, как с Эстонией связаны Омск и Томск, Ильвес не пояснил. Кроме того, бывший президент республики обвинил Россию в проведении 27-летней кампании по дискредитации Таллина.

В начале июня в немецких СМИ появилась информация, что НАТО планирует сформировать резерв из 30 тыс. военнослужащих «на случай нападения России».