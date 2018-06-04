Тестовые испытания к ЧМ-2018 провели в ростовском аэропорту Платов

Тестовые испытания, имитирующие повышенную нагрузку, прошли в новом аэропорту Платов в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу – 2018. Информация об этом размещена на сайте аэропорта.

Испытания состоялись во время вечернего массового разлета. К мероприятию были привлечены 500 волонтеров, которые помогли имитировать повышенную нагрузку, ожидающуюся во время матчей ЧМ-2018, сообщает RostovGazeta.

Сотрудники аэропорта отработали обслуживание по максимально допустимой пропускной способности воздушной гавани — 2 тыс. человек.

Мероприятия были организованы для того, чтобы отследить правильность и скорость выполнения предполетных процедур. По итогам тестовых испытаний было выявлено, что все действия сотрудниками аэропорта были выполнены вовремя.