Прямой эфир

Тестовые испытания к ЧМ-2018 провели в ростовском аэропорту Платов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тестовые испытания, имитирующие повышенную нагрузку, прошли в новом аэропорту Платов в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу – 2018. Информация об этом размещена на сайте аэропорта.

Испытания состоялись во время вечернего массового разлета. К мероприятию были привлечены 500 волонтеров, которые помогли имитировать повышенную нагрузку, ожидающуюся во время матчей ЧМ-2018, сообщает RostovGazeta.

Сотрудники аэропорта отработали обслуживание по максимально допустимой пропускной способности воздушной гавани — 2 тыс. человек.

Мероприятия были организованы для того, чтобы отследить правильность и скорость выполнения предполетных процедур. По итогам тестовых испытаний было выявлено, что все действия сотрудниками аэропорта были выполнены вовремя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Буферная зона для болельщиков ЧМ-2018 появилась в аэропорту Храброво
Власти намерены сохранить международный статус аэропорта Оренбург

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017