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Воспитанники детдома угнали машину и несколько дней скрывались на Урале

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Двое несовершеннолетних воспитанников детского дома угнали машину и сбежали из детского лагеря «Синегорье» под Миассом в Челябинской области.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области, 28 мая двое подростков угнали легковой автомобиль «Иж» и сбежали из детского лагеря. Воспитанников детского дома искали правоохранительные органы и волонтеры. Обнаружили их в Магнитогорске 1 июня, сообщает ИА «Ура.ру».

В отношении подростков было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон без цели хищения». На данный момент оба правонарушителя находятся в отделении полиции до избрания для них меры пресечения.

По предоставленной полицией информации, ранее оба подростка несколько раз также исчезали из детского дома, но всегда возвращались сами в течение суток. Что послужило причиной в этот раз, неизвестно.

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