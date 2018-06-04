Театр в Курске получил грант на постановку спектакля

Курский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина получит грант на постановку спектакля. Распоряжение подписал губернатор Курской области Александр Михайлов.

Сумма поддержки составит 525 тыс. рублей. На эти средства труппа театра поставит спектакль «Милый друг» по произведению французского писателя Ги де Мопассана. Проект называют творчески значимым в области театрального искусства, пишет «Курская правда».

Как сообщал портал iz.ru, в Рязани в 2018 году завершат реконструкцию здания Театра на Соборной. Это стало возможным после перераспределения бюджетных средств.