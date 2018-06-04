Прямой эфир

Театр в Курске получил грант на постановку спектакля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина получит грант на постановку спектакля. Распоряжение подписал губернатор Курской области Александр Михайлов.

Сумма поддержки составит 525 тыс. рублей. На эти средства труппа театра поставит спектакль «Милый друг» по произведению французского писателя Ги де Мопассана. Проект называют творчески значимым в области театрального искусства, пишет «Курская правда».

Как сообщал портал iz.ru, в Рязани в 2018 году завершат реконструкцию здания Театра на Соборной. Это стало возможным после перераспределения бюджетных средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Реконструкция Театра на Соборной в Рязани завершится к концу года
Фестиваль театров в Брянске открылся славянскими гуляньями

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017