Прямой эфир

Mercedes-Benz отзывает почти 1,5 тыс. микроавтобусов Sprinter Classic в России

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Mateusz Wlodarczyk
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Mercedes заявила об отзыве 1,42 тыс. микроавтобусов Sprinter Classic в России из-за риска деформации шатунных болтов. Об этом сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, проданные с октября по декабрь 2017 года. Пластическую деформацию шатунных болтов выявили в процессе производства. Отмечается, что при работе двигателя внутреннего сгорания есть риск разрыва «резьбовых соединений и отсоединение крышек шатунных подшипников», сообщает телеканал «360». Это грозит потерей мощности, а также заклиниванием двигателя внутреннего сгорания.

Список VIN-номеров транспортных средств с возможным дефектом опубликован на сайте ведомства. Владельцев подлежащих отзыву автомобилей о необходимости пройти техосмотр уведомят по почте или по телефону. Все работы будут проведены в дилерском центре бесплатно.

В мае 2018 года Mercedes объявил об отзыве 4,8 тыс. автомобилей в России из-за проблем с подушками безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Росстандарт объявил об отзыве почти 25 тыс. автомобилей Mercedes-Benz
Концерн Fiat Chrysler отзывает в США 4,8 млн автомобилей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017