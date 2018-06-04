Mercedes-Benz отзывает почти 1,5 тыс. микроавтобусов Sprinter Classic в России

Компания Mercedes заявила об отзыве 1,42 тыс. микроавтобусов Sprinter Classic в России из-за риска деформации шатунных болтов. Об этом сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, проданные с октября по декабрь 2017 года. Пластическую деформацию шатунных болтов выявили в процессе производства. Отмечается, что при работе двигателя внутреннего сгорания есть риск разрыва «резьбовых соединений и отсоединение крышек шатунных подшипников», сообщает телеканал «360». Это грозит потерей мощности, а также заклиниванием двигателя внутреннего сгорания.

Список VIN-номеров транспортных средств с возможным дефектом опубликован на сайте ведомства. Владельцев подлежащих отзыву автомобилей о необходимости пройти техосмотр уведомят по почте или по телефону. Все работы будут проведены в дилерском центре бесплатно.

В мае 2018 года Mercedes объявил об отзыве 4,8 тыс. автомобилей в России из-за проблем с подушками безопасности.