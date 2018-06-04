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Максимовская возглавила коммуникационную группу «Михайлов и партнеры»

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Елена Пальм
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Телеведущая Марианна Максимовская с 1 июня 2018 года назначена президентом коммуникационной группы «Михайлов и партнеры». Ранее она занимала пост вице-президента компании.

Решение о назначении Максимовской на новую должность было принято на совете директоров компании, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение группы «Михайлов и партнеры».

Отмечается, что Алексей Юдин, который ранее был президентом коммуникационной группы, покинет ее для того, чтобы заняться собственными проектами.

Марианна Максимовская — известная российская журналистка и телеведущая, бывший заместитель главного редактора телеканала РЕН ТВ. Ранее вела информационные программы на НТВ, РЕН ТВ, ТВ-6, ТВС, но покинула телевидение в 2014 году, перейдя на должность вице-президента коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и партнеры». С 2016 года она является вице-президентом созданного на основе этой группы холдинга «Новаком».

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