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МИД рассказал об изоляции США после вето на резолюцию о защите палестинцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Наложенное США вето на проект резолюции ООН по палестино-израильскому конфликту еще дальше заводит Вашингтон в мировую изоляцию. Так в российском МИДе прокомментировали решение американского руководства.

Как пояснили в министерстве, 1 июня Кувейт представил проект резолюции, в котором осудил непропорциональное использование Израилем силы против мирного палестинского населения, а также все акты насилия и провокации, в том числе ракетные обстрелы по территории еврейского государства. Этот документ поддержало большинство членов Совбеза ООН, однако США проголосовали против.

Израиль второй раз за сутки нанес удар по сектору Газа

«Очередное вето американской делегации по проекту резолюции по палестино-израильскому вопросу <...> со всей очевидностью демонстрирует, как необоснованные претензии на собственную исключительность всё дальше заводят Вашингтон в изоляцию на международной арене», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в МИДе отметили, что после блокировки проекта резолюции Вашингтон представил «крайне несбалансированный текст, в котором вся ответственность за происходящее возлагалась исключительно на палестинские группировки», и в одиночку проголосовал за него. Американский документ не поддержали Россия, Кувейт и Боливия, остальные члены СБ ООН воздержались.

«Мировое сообщество в очередной раз смогло убедиться, что то, как Вашингтон «опекает» ближневосточное досье, фактически парализует усилия по достижению долгосрочного справедливого мира в этом регионе и еще глубже загоняет ситуацию в тупик», — указано в сообщении.

По состоянию на 25 мая, число палестинцев, погибших в результате массовых беспорядков на границе Израиля и сектора Газа, составляет 114 человек.

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