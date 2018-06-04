МИД рассказал об изоляции США после вето на резолюцию о защите палестинцев

Наложенное США вето на проект резолюции ООН по палестино-израильскому конфликту еще дальше заводит Вашингтон в мировую изоляцию. Так в российском МИДе прокомментировали решение американского руководства.

Как пояснили в министерстве, 1 июня Кувейт представил проект резолюции, в котором осудил непропорциональное использование Израилем силы против мирного палестинского населения, а также все акты насилия и провокации, в том числе ракетные обстрелы по территории еврейского государства. Этот документ поддержало большинство членов Совбеза ООН, однако США проголосовали против.

«Очередное вето американской делегации по проекту резолюции по палестино-израильскому вопросу <...> со всей очевидностью демонстрирует, как необоснованные претензии на собственную исключительность всё дальше заводят Вашингтон в изоляцию на международной арене», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в МИДе отметили, что после блокировки проекта резолюции Вашингтон представил «крайне несбалансированный текст, в котором вся ответственность за происходящее возлагалась исключительно на палестинские группировки», и в одиночку проголосовал за него. Американский документ не поддержали Россия, Кувейт и Боливия, остальные члены СБ ООН воздержались.

«Мировое сообщество в очередной раз смогло убедиться, что то, как Вашингтон «опекает» ближневосточное досье, фактически парализует усилия по достижению долгосрочного справедливого мира в этом регионе и еще глубже загоняет ситуацию в тупик», — указано в сообщении.

По состоянию на 25 мая, число палестинцев, погибших в результате массовых беспорядков на границе Израиля и сектора Газа, составляет 114 человек.