Путин снял с должности главу МВД Крыма Абисова
Глава МВД Крыма Сергей Абисов снят с занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 4 июня.
Этим же указом глава государства освободил от должности руководителя управления кадров Следственного комитета РФ генерал-майора юстиции Виктора Долженко.
Сергей Абисов был назначен на должностьминистерства внутренних дел Крыма 6 мая 2014 года после вхождения полуострова в состав России.