Путин снял с должности главу МВД Крыма Абисова

Глава МВД Крыма Сергей Абисов снят с занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 4 июня.

Этим же указом глава государства освободил от должности руководителя управления кадров Следственного комитета РФ генерал-майора юстиции Виктора Долженко.

Сергей Абисов был назначен на должностьминистерства внутренних дел Крыма 6 мая 2014 года после вхождения полуострова в состав России.