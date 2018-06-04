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Путин снял с должности главу МВД Крыма Абисова

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Фото: 82.мвд.рф
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Глава МВД Крыма Сергей Абисов снят с занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 4 июня.

Этим же указом глава государства освободил от должности руководителя управления кадров Следственного комитета РФ генерал-майора юстиции Виктора Долженко.

Сергей Абисов был назначен на должностьминистерства внутренних дел Крыма 6 мая 2014 года после вхождения полуострова в состав России.

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