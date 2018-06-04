Путин уволил главного кадровика Следственного комитета

Президент России Владимир Путин освободил Виктора Долженко от должности руководителя управления кадров Следственного комитета РФ.

Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник, 4 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

Генерал-майор юстиции Виктор Долженко возглавил управление кадров СК РФ в апреле 2011 года.

1 июня стало известно, что Долженко написал рапорт и ушел в отпуск с последующим увольнением. Ранее в тот же день СМИ сообщили, что в отставку подал начальник столичного главка СК генерал-майор юстиции Александр Дрыманов.