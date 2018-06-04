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Путин уволил главного кадровика Следственного комитета

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Президент России Владимир Путин освободил Виктора Долженко от должности руководителя управления кадров Следственного комитета РФ.

Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник, 4 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

Генерал-майор юстиции Виктор Долженко возглавил управление кадров СК РФ в апреле 2011 года.

1 июня стало известно, что Долженко написал рапорт и ушел в отпуск с последующим увольнением. Ранее в тот же день СМИ сообщили, что в отставку подал начальник столичного главка СК генерал-майор юстиции Александр Дрыманов.

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