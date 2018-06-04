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Под домашний арест отправлена директор «Гравитации» в Иркутске

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Под домашний арест на два месяца отправлена директор научно-развлекательного центра «Гравитация» Наталья Соболева. Она была задержана по делу о травмировании детей при проведении химических опытов в ТРЦ «Комсомолл» в Иркутске.

Соболева является учредителем ООО «Кайзен». Эта компания организовала проведение опытов в центре, передает ИА IrkutskMedia.

Соболеву обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда».

ЧП в ТРЦ «Комсомолл» произошло 1 июня. Во время демонстрации химических опытов произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и загорелся. В результате пострадали восемь детей.

Научно-развлекательный центр «Гравитация», где произошел инцидент, приостановил работу.

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