Прямой эфир

Самую красивую корову выбрали в Иркутской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На фестивале молока в Усольском районе Приангарья выбрали самую красивую буренку. Победительницу определили путем зрительского голосования.

Как отмечает ИА IrkutskMedia, мероприятие впервые проводилось на территории Иркутской области. Фестиваль был приурочен к Всемирному дню молока, который отмечается 1 июня.

Территория села Большая Елань была разделена на площадки для посетителей разных возрастов. Здесь же находились торговые ряды, и лучшие производители Усольского района представляли свою продукцию.

В рамках фестиваля прошел конкурс и на скоростное взбивание масла ручным способом. Кроме того, в селе была установлена скульптурная композиция «Коровушка». Ее автор — всемирно известный скульптор из поселка Тельмы Иван Зуев.

По словам мэра Усольского района Виталия Матюхи, фестиваль организован именно в этом месте неслучайно — район ежедневно дает Иркутской области 74 т молока. Здесь же сконцентрированы лучшие молочные предприятия. Два племенных завода из трех, зарегистрированных в области, находятся именно в этом муниципалитете. Также в Усолье началось строительство первой семенной молочной фермы.

Организаторы фестиваля пообещали, что сделают его традиционным. Агентство по туризму Иркутской области намерено включить его в событийный календарь.

Портал iz.ru в мае сообщал о том, что в Краснодарском крае приготовили окрошку для Книги рекордов России. Для нее было использовано около 1,5 т кваса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мировой рекорд по приготовлению бургеров установили в Сочи
Около 1 млн человек посетили фестиваль «Рыбная неделя» в первые дни

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017