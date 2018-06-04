Самую красивую корову выбрали в Иркутской области

На фестивале молока в Усольском районе Приангарья выбрали самую красивую буренку. Победительницу определили путем зрительского голосования.

Как отмечает ИА IrkutskMedia, мероприятие впервые проводилось на территории Иркутской области. Фестиваль был приурочен к Всемирному дню молока, который отмечается 1 июня.

Территория села Большая Елань была разделена на площадки для посетителей разных возрастов. Здесь же находились торговые ряды, и лучшие производители Усольского района представляли свою продукцию.

В рамках фестиваля прошел конкурс и на скоростное взбивание масла ручным способом. Кроме того, в селе была установлена скульптурная композиция «Коровушка». Ее автор — всемирно известный скульптор из поселка Тельмы Иван Зуев.

По словам мэра Усольского района Виталия Матюхи, фестиваль организован именно в этом месте неслучайно — район ежедневно дает Иркутской области 74 т молока. Здесь же сконцентрированы лучшие молочные предприятия. Два племенных завода из трех, зарегистрированных в области, находятся именно в этом муниципалитете. Также в Усолье началось строительство первой семенной молочной фермы.

Организаторы фестиваля пообещали, что сделают его традиционным. Агентство по туризму Иркутской области намерено включить его в событийный календарь.

Портал iz.ru в мае сообщал о том, что в Краснодарском крае приготовили окрошку для Книги рекордов России. Для нее было использовано около 1,5 т кваса.