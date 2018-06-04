Медведев предложил назначить Дворковича председателем фонда «Сколково»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил назначить бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича председателем фонда «Сколково». Об этом он заявил в понедельник, 4 июня, на встрече с членами совета фонда.

«Я предлагаю ввести новую должность председателя фонда и назначить на нее Аркадия Владимировича Дворковича, а Виктор Феликсович (Вексельберг — Ред.), надеюсь, будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда», — приводит его слова «РИА Новости».

Премьер обратил внимание, что Дворкович уделял много внимания инновационному центру, а теперь ему предстоит «активно подключиться к решению всех задач».

В мае бывшего вице-премьера назначили сопредседателем совета фонда «Сколково». Также он был выдвинут в совет директоров Роснано и РЖД, которым он до сих пор руководит.

В новый состав кабинета министров Дворкович не вошел. Пост вице-премьера он занимал с 2012 года.