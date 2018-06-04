Путин подписал закон об ответных санкциях

Президент России Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных государств». Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступает в силу со дня публикации.

В документе подчеркивается, что целью закона является «защита интересов и безопасности России, прав и свобод граждан РФ от недружественных действий США и иных государств.

В качестве ответных мер предусмотрены прекращение или приостановление международного сотрудничества, запрет или ограничение на импорт и экспорт сырья и т.д.

При этом меры воздействия не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России.

Решение о введении ответных санкций принимает правительство страны по поручению главы государства.

Закон о контрсанкциях был принят Госдумой 22 мая и одобрен Советом Федерации 30 мая.

В конце мая спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что работа над законопроектом об ответственности за исполнение санкций завершится в весеннюю сессию. Ожидается, что документ внесут в Госдуму в июне.

Проект закона предполагает лишение свободы до четырех лет за отказ проводить сделку с гражданином России в рамках исполнения антироссийских санкций. Кроме того, вводится лишение свободы до трех лет за пособничество иностранным государствам в продвижении санкций.

США, страны Евросоюза и ряд других государств ввел санкции в отношении России в марте 2014 в связи с ситуацией на Украине и присоединением Крыма. В ответ Москва приняла аналогичные меры.