Депутаты Петербурга предлагают проверять рабочих заводов на наркотики

Законодательное собрание Санкт-Петербурга подготовило законопроект, который позволит проверять сотрудников на наркотики при трудоустройстве на техногенно опасные предприятия.

Поправки предлагается внести в ряд федеральных законов, в том числе Трудовой кодекс РФ. Депутаты считают необходимым разрешить химико-токсикологические исследования новых сотрудников на потенциально опасных предприятиях. Также законопроект предполагает возможность тестирования на наркотики рабочих перед началом смены, а также после ее окончания, сообщает телеканал «78».

Это поможет снизить риск чрезвычайных происшествий на заводах, уточнили в парламенте. Законопроект был одобрен на заседании комиссии по вопросам правопорядка и законности в заксобрании Санкт-Петербурга.