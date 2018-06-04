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Мужчина утонул после прыжка с тарзанки в Новгородском районе

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Мужчина утонул в реке Мста после прыжка с тарзанки около деревни Холынья в Новгородском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в воскресенье, 3 июня. Как рассказали в ведомстве, 30-летний мужчина в момент происшествия вместе с друзьями отдыхал на берегу реки. Он раскачался и прыгнул в реку, после чего ушел под воду, сообщает Новгород.ру.

Прибывшие к месту происшествия службы обнаружили и достали тело спустя несколько часов из-за сильного течения.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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