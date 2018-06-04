Жители брянского поселка Ивот своими силами возродили парк

Жители поселка Ивот Брянской области объединились и возродили заброшенный много лет назад парк в центре поселка. Актвисты благоустроили территорию и провели масштабный праздник, приуроченный к Дню защиты детей.

Силами инициативной группы была проведена масштабная работа по возрождению места для отдыха. Активисты очистили заросшие аллеи от кустов, собрали мусор и листву, покрасили бордюры, посадили цветы, сами изготовили лавочки и урны, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Как рассказала идейный вдохновитель возрождения парка, местная жительница Вера Тищенко, после завершения всех работ был организован большой праздник. Парк украсили и разместили на его территории батуты, выставку рисунков, арт-объект, карусели со сладкой ватой, а старшеклассницы рисовали аквагрим. При поддержке местных предпринимателей было организовано представление клоуна Кеши, закуплены призы и подарки для детей.

В завершении праздника Вера Ищенко вручила всем активистам и помощникам благодарственные грамоты, после чего для всех присутствующих был организован фейерверк.

Как отмечает Вера, теперь идет поиск средств на установку освещения, ограждения, и организацию дорожек. Силами местных жителей это сделать уже не получится, так как затраты очень крупные.