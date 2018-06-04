Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Орловской области

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Орловской области. В ближайшие сутки возможны дожди и сильный ветер.

Согласно прогнозам, вечером 4 июня и днем 5 июня в Орловской области ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут дожди. В ночные часы ветер усилится до 12–13 м/с, местами возможны порывы до 19 м/с. В Орловском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют неблагоприятные метеоусловия, сообщает InfoOrel.ru.

Как сообщал портал iz.ru, в Москве из-за усиления ветра объявлено штормовое предупреждение. Гидрометцентр РФ объявил «желтый» уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.