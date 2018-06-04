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Установлена последняя свая железнодорожной части Крымского моста

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Строители погрузили последнюю сваю железнодорожной части Крымского моста и закончили формирование свайного фундамента объекта. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Крымский мост: есть контакт
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«Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению. Всего за время стройки в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части Крымского моста погружено 6694 сваи трех типов», — говорится в сообщении на сайте центра.

Как уточняет НСН, внутри каждой сваи находится железобетонный сердечник, который повышает ее надежность и долговечность в агрессивной морской воде. Сваи погружены вертикально и под наклоном. При этом свайный фундамент автодорожной части Крымского моста был завершен еще летом 2017 года. 

2 июня по Крымскому мосту проехала глава императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна. Она пересекла Керченский пролив на российском автомобиле Lada Largus.

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