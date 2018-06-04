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Синоптики предупредили о грозе и сильном ливне в Москве

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Гроза и сильный ливень ожидают жителей столицы вечером в понедельник, 4 июня.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос», после 21:00-22:00, «с приближением холодного атмосферного фронта с северо-запада, в небе начнут собираться грозовые облака, сопровождаемые интенсивными ливнями».

По данным синоптиков, днем в столичном регионе ожидается переменная облачность. Температура воздуха в столице днем достигнет 24-26 градусов, по области 22-27 градусов тепла.

Будет дуть западный ветер 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 732 мм рт. ст.

Ранее 4 июня в Москве объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Оно будет действовать до 21:00.

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