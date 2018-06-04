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Особый противопожарный режим отменили в Челябинской области

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Пожарная обстановка стабилизировалась в Челябинской области. В связи с улучшением ситуации губернатор Борис Дубровский постановил снять особый противопожарный режим.

С начала сезона в регионе было потушено 547 пожаров, которые охватили площадь 22,3 тыс. га. Всего в ликвидации возгораний задействовали 6,7 тыс. человек. С наступлением лета ситуация улучшилась. Особый противопожарный режим, который был введен с 28 апреля, отменен с 4 июня постановлением главы региона, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

В пресс-службе губернатора отметили, что текущие погодные условия способствуют снижению класса пожарной опасности.

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