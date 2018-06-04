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Два ребенка пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии

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Дети серьезно пострадали в аварии на трассе Ижевск–Ува. Мальчик и девочка госпитализированы в тяжелом состоянии после столкновения двух машин.

Авария произошла днем 4 июня. На трассе при неизвестных обстоятельствах столкнулись ВАЗ-2110 и «Газель». Травмы получили два ребенка. Двухлетний мальчик находился в кресле, он госпитализирован с угрожающим диагнозом. Состояние десятилетней девочки оценивается как крайне тяжелое, сообщает ИА «Сусанин».

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщал портал iz.ru, в Тамбовской области двухлетний мальчик пострадал в аварии, виновницей которой стала женщина в состоянии алкогольного опьянения. Водитель Toyota не выбрала безопасную дистанцию и совершила столкновение с Mercedes-Benz.

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