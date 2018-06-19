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На пике гонки вооружений между СССР и США их арсеналы наземных баллистических и крылатых ракет средней и меньшей дальности разрослись до тысяч развернутых единиц. Количество этих так называемых евроракет гарантировало, что при ядерном конфликте между двумя сверхдержавами и Европа, и самые густонаселенные районы СССР подвергнутся тотальному уничтожению.

Поэтому заключенный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был воспринят с облегчением и стал большим прорывом в деле снижения напряженности. Вместе с соглашениями о сокращении наступательных вооружений и ограничении ПРО он долго оставался одним из столпов современной архитектуры глобальной ядерной безопасности.

Сегодня вся она трещит по швам. США вышли из договора по ПРО. Под вопросом продление договора о СНВ. Россия и США обмениваются обвинениями в разработке и даже развертывании сухопутных крылатых ракет, нарушающих ДРСМД. Обе страны недовольны ограничениями, которые налагает на них этот документ. Всё чаще из США слышны высказывания о неизбежности выхода и из этого договора. Пентагон тревожат не только российские разработки. Еще в 2017 году командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Гарри Харрис сетовал, что из-за ДРСМД США значительно уступают Китаю в сухопутных ракетах.

Для России эта проблема еще острее. Со времени подписания ДРМСД мир сильно изменился. Научно-технический прогресс и распространение ракетных технологий сделали подпадающие под него ракеты с дальностью 500–5500 км доступными для многих стран. Собственными арсеналами из таких баллистических и крылатых ракет с тех пор обзавелись не только Китай или Индия, но и другие наши соседи: Иран, Северная и Южная Кореи, Пакистан.

Да, у РФ есть межконтинентальные ядерные ракеты, но из оперативно-тактических ракет на вооружении долгое время оставались только устаревшие «Точка-У» с дальностью всего 120 км. Ситуация улучшилась после массового перевооружения ракетных бригад на Искандер-М, но и их ограниченная договором дальность в 500 км недостаточна для многих задач. Например, единственное место на территории России, откуда они могут контролировать хотя бы часть объектов ПРО США в Европе, — это уязвимая Калининградская область.

До массового поступления на вооружение новых авиационных и морских крылатых ракет Россия имела чрезвычайно скудный арсенал для проекции силы. Но и сейчас компенсировать ими отставание в наземных мобильных ракетах средней дальности вряд ли возможно. Тактическая авиация также не может полностью заменить ракеты средней и меньшей дальности.

Еще в 2007 году Россия высказывала идею о модернизации ДРСМД или о всеобщем их запрещении. Но никакого понимания предсказуемо не встретила. 

В случае прекращения действия ДРСМД Россия может быстро восполнить отставание в этой нише. Наша страна имеет все компетенции и возможности, чтобы реанимировать старые наработки по баллистическим ракетам. Возможна также разработка сухопутных версий авиационных крылатых ракет Х-101/102 и морских «Калибров». Аналогичным образом могут поступить и США.

Речь пока не идет о возврате к ядерному противостоянию времен холодной войны. Высокоточные ракеты средней дальности сейчас рассматриваются Россией и США прежде всего как неядерное средство сдерживания и проекции силы. Не планируется их развертывать и в прежнем количестве.

Однако, если договор будет разорван какой-то из стран в одностороннем порядке, начнется неконтролируемая гонка вооружений. Ее логика будет подталкивать РФ и США к наращиванию арсеналов и разработке ядерных боевых частей. Уютная Европа может вновь превратиться в самое опасное место на планете.

Избежать этого можно только путем совместного решения дальнейшей судьбы договора. Тема РСМД наряду с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений должна стать одной из ключевых для нового стратегического диалога России и США.

Автор — независимый военный эксперт, автор книг по истории современных войн и локальных конфликтов

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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